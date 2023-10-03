عاجلعرب وعالم

عاجل .. بايدن يبحث هاتفيا مع أمير قطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عاجل .. بايدن يبحث هاتفيا مع أمير قطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

 

وذكرت الوكالة: “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأعرب بايدن خلال الاتصال عن شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم، منوها بدورها الفاعل والبناء على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد أمير قطر إيمان دولة قطر بأهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام، واستمرار جهود الدولة في الوساطة وفض المنازعات، مشيرا إلى أن التزام دولة قطر بدورها كوسيط دولي موثوق لا تحده حدود إقليمية بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا.

المصدر: وكالات

 

Post Views: 94
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of البابا فرنسيس: الكنيسة الكاثوليكية يمكن أن تبارك زواج المثليين

البابا فرنسيس: الكنيسة الكاثوليكية يمكن أن تبارك زواج المثليين

منذ 7 ساعات
Photo of الثقبة السعودي يمطر شباك النجوم بعشرة أهداف تحت قيادة عبدالله الزيات

الثقبة السعودي يمطر شباك النجوم بعشرة أهداف تحت قيادة عبدالله الزيات

منذ 7 ساعات
Photo of مصر ام الجنود

مصر ام الجنود

منذ 7 ساعات
Photo of شرطة المعصرة تصطحب ابن الشهيد للمدرسة وتهديه حقيبة مدرسية

شرطة المعصرة تصطحب ابن الشهيد للمدرسة وتهديه حقيبة مدرسية

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!