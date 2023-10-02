تزامنا مع أول يوم دراسي الدكتور سحر المغربي توزع الحلوي علي أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة
سفينة الخير ترسم البهجة والسرور علي وجه أطفالنا
كتبت سمية أمين
قامت اليوم الدكتورة سحر المغربي التي أطلق عليها أبناء شبرا الخيمة سفينة الخير تسير على الأرض.
زيارات عديد لمكاتب ومدارس وهيئات حكومية بشبرا الخيمة.
تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد لأجل رسم البهجة والسرور على أطفالنا وعمال المدارس والإدارات…
انطلقت جولات الدكتورة سحر المغربي لمدارس وهيئات شبرا الخيمة تزامنا مع العام الدراسي الجديد واحتفالات بالمولد النبوي الشريف التي تنظمها مؤسسة مجاهد نصار كل عام وقامت توزيع علبة حلوى المولد وقد كانت أول جولاتها
مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.
مكتب التأهيل بحي غرب شبرا الخيمة. الشئون الاجتماعية بحي غرب شبرا الخيمة. إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.
وحدة الشئون الاجتماعية بدمنهور شبرا.
مركز طب الأسر بيجام (جامع السلام)
أشارت المغربي أن بداية الدارسة مع احتفالات مولد الرسول (ص)
توضيح لأطفالنا القيم والمبادئ الدينية العظيمة وغرس التسامح والحب بين أطفالنا.
ومشيرا أن زيارة لمدارس أطفالنا ومشاركة فرحتهم لن تنسي من ذكره أطفالنا في هذا اليوم الحافل
وفي سياق متصل واستمرار قافلة الخير تقودها الدكتورة سحر المغربي واستمرارية فعل الخير رسمت البهجة والسرور على وجه عاملات مركز الطبي بيجام في حوار ممتلاء
في جو من السعادة والبهجة أثناء توزيع الحلوى عليهم
وقام الجميع بالشكر لها علي مجهودات الخير التي تفعلها لأجل أهالينا شبرا الخيمة