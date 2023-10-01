بلاغ واستغاثة عاجلة لمحافظ كفر الشيخ ضد المعتدين علي الأراضي الزراعية ورئيس مركز قلين نايم في العسل

كتب عبد العزيز الترجمانى

وجه عدد كبير من أهالي مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، استغاثة عاجلة لمحافظ كفر الشيخ ورئيس المدينة، ضد المعتدين على الأراضي الزراعية والبناء عليها، والتي تمثل ظاهرة خطيرة ومدمرة كانت قد توقفت منذ فترة نتيجة لتشديد القوانين والرقابة المشددة في تطبيقها وتنفيذها من أجهزة الدولة، وتطبيقا لسياسات وتعليمات الرئيس السيسي، ألا وهي التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، ولكنها انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه في مناطق كثيرة بمحافظة كفر الشيخ، وخاصة منطقة شباس عمير لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وانتشرت هذه المخالفات كالنار في الهشيم على مدار 24 ساعة يوميا، مستغلين تغافل الأجهزة المعنية بالمحليات والمحافظة والزراعة والذين يملكون من السلطة والقوانين والإمكانيات ما يمكنهم من إيقاف هذه التعديات، ومعاقبة وردع هؤلاء المعتدين، الأمر الذي يستوجب المساءلة والمحاسبة والعقاب الذي قد يصل إلى حد العزل من الوظيفة، وهي ظاهرة مدمرة لاقتصاد الوطن، لأنها تحرمه من جزء كبير من أرضه الخصبة التي تحقق له الأمن الغذائي الذي هو في أشد الاحتياج لكل جزء منها لسد الفجوة الغذائية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

ويمثل هذا الإهمال في الرقابة من المسئولين، وعدم ممارسة مسئوليته إهدارا لجهود الدولة والرئيس السيسي الجبارة في محاولة سد الفجوة الغذائية، متسائلين: “من يحاسب على الاستهتار والإهمال والتلاعب بمقدرات هذا الوطن لغرض تحقيق مكاسب على حساب قوت الشعب العظيم”، مطالبين بالتحرك السريع لإيقاف هذه المهزلة وهذا النزيف الذي لا يعوض.