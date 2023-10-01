احتفالية جبر خاطر اليتيم
وذوى الهمم
بعروس البحر الأبيض المتوسط
بقلم سماح يوسف
الاحتفالية برعاية
دكتور أحمد البدوي
رئيس كلية لندن بفرعيها مصر ودبى
دكتوره دعاء المليجى
رئيسة مجلس ادارة جمعية
دعوة للعطاء
وبحضور كوادر المجتمع المصرى من القاهرة والاسكندريه ومختلف المحافظات ولفيف من كوادر الاعلام والصحافة والفنانين ورموز من مختلف المجالات بالدولة
وبعض من الحضور الكريم
سيادة النائب سعد الفقى
عضو مجلس نواب السكندرى
سيادة اللواء هاشم ابو الفضل
الصحفى الاستاذ اشرف الجبالى
نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام
رجل الاعمال السكندرى منتصر السيد
دكتوره دعاء المليجى رئيس مجلس إدارة دعوة للعطاء
سيده الاعمال الدكتوره مريم الضبع
الأستاذة فيفي حافظ
الأستاذة غادة يسري
وكبار شخصيات الاسكندريه
ورموز العمل الخدمي والمجتمع المدني
ومع التقرير بعض اللقطات والمقتطفات التى تخطف النظر وتآثر القلب من جمالها وصدق مشاعر كل الحضور ومحبة لااسعاد الاطفال وقلوب خالصة ونقية تجتمع فى اجمل احتفالية بالإسكندرية
وحتما ولابد وممالا شك فيه ابدا ابدا ابدا
انه مايصدر من القلب حتما مباشرة يصل للقلب
وليس بجديد ولا مستحدث على كلية لندن بفرعيها مصر ودبى برئاسة دكتور احمد البدوى رئيس كلية لندن
المشاركات وتنظيم مثل هذه الاحتفاليات لجبر الخواطر وغيرها من المؤتمرات والندوات الناجحة مماتعد فاعليات كلها اكثر تمييزا من بعض…..
ومن الطبيعى لدى اصحاب النفوس السويه تسليط الضوء عالايجابيات والفاعليات الجميلة المتميزه المؤثرة للاثناء عليها ….وذلك واجب ودور الصحافة والاعلام