مباحث مركز شبين الكوم تكشف عن سر مقتل طفل التفاصيل في التقرير
كتب محمد المغاوري
تمكنت مباحث مركز شبين الكوم تحت إشراف المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب احمد الجنزوري معاون مباحث المركز والنقيب محمد زهران معاون مباحت المركز بعد عمل التحريات من مباحث مركز شبين الكوم وقدتم الكشف عن غموض مقتل الطفل بمنزل المهجور بقرية البتانون تم القبض علي المتهم ع م ع ا ٤١ سنه المقيم بقريه البتانون المتهم بمقتل الطفل رضا احمد حبيب ٧ سنوات
المقيم بقرية البتانون بمركز شبين الكوم الذي عثر عليه الاهالى مقتولا بمنزل المهجور وتم عرض المهتم علي النيابه العامه جاري التحقيق معه