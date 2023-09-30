حوادثعاجل

مباحث مركز شبين الكوم تكشف عن سر مقتل طفل التفاصيل في التقرير 

مباحث مركز شبين الكوم تكشف عن سر مقتل طفل التفاصيل في التقرير 

كتب محمد المغاوري

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم تحت إشراف المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب احمد الجنزوري معاون مباحث المركز والنقيب محمد زهران معاون مباحت المركز بعد عمل التحريات من مباحث مركز شبين الكوم وقدتم الكشف عن غموض مقتل الطفل بمنزل المهجور بقرية البتانون تم القبض علي المتهم ع م ع ا ٤١ سنه المقيم بقريه البتانون المتهم بمقتل الطفل رضا احمد حبيب ٧ سنوات
المقيم بقرية البتانون بمركز شبين الكوم الذي عثر عليه الاهالى مقتولا بمنزل المهجور وتم عرض المهتم علي النيابه العامه جاري التحقيق معه

Post Views: 140
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية| صور

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية| صور

منذ 23 ساعة
Photo of الثقبة يفوز على الظهران في أخر ودياته تحت قيادة عبدالله الزيات

الثقبة يفوز على الظهران في أخر ودياته تحت قيادة عبدالله الزيات

منذ 24 ساعة
Photo of أحمديات التراجع عن طبع كتاب “أحباب في حياتي”

أحمديات التراجع عن طبع كتاب “أحباب في حياتي”

منذ 24 ساعة
Photo of المشكله السكانية تتصدر قضايا الحصاد الاسبوعى لانشطة الاعلام الداخلى

المشكله السكانية تتصدر قضايا الحصاد الاسبوعى لانشطة الاعلام الداخلى

منذ 24 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!