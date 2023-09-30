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بني سويف تستقبل فوجين سياحيين من مختلف الجنسيات على متن باخرتين
بني سويف تستقبل فوجين سياحيين من مختلف الجنسيات على متن باخرتين
بنى سويف احمدورشان
استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين”فنادق عائمة”أثناء مرورهما بالمحافظة في رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة ،حيث تم استقبال الباخرة “لاترافيا”وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 48 سائحاً،بالتزامن مع استقبال الباخرة” كلوب فيجن” وعلى متنها 33 سائحاً ألمانياً،وكان في استقبال الفوجين : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، عبد الحي سيد مدير الممشي السياحي