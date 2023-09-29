اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية| صور

علي أبو دشيش

في احتفال عالمي اليوم بجامعة ناجويا باليابان قام رئيس الجامعة سيجي ياما وأساتذة الجامعة بتسليم عالم المصريات الدكتور “زاهي حواس” الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة أن زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقية لدي شعوب العالم وأستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانيين وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

وقد حضر تسليم الجائزة العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل على الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم ١٠ والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفة.

وبعد التكريم ألقي حواس محاضرة باسم “أسرار المومياوات” وأجاب على أسئلة الحاضرين وسجل الاحتفال العديد من الصحفيين وقناة NHK اليابانية.

وأشار “حواس” إلى أن شعب الياباني له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.

وأكد “حواس” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قريبا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.