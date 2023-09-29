المشكله السكانية تتصدر قضايا الحصاد الاسبوعى لانشطة الاعلام الداخلى
تشكل المشكله السكانية تحديا كبيرا للدولة المصرية لاسيما وكونها تلتهم ثمار التنمية فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكشفت العديد من الفعاليات الاعلامية لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، أن الأزمة السكانية تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وانها تقضي على جهود التنمية، مما يتطلب تنظيم الإنجاب لضبط النمو السكاني.
قال الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى أن قضايا السكان وتنظيم الأسرة تصدرت فعاليات الحصاد الاسبوعى لانشطة القطاع المختلفه فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث نظمت مراكز الاعلام بمحافظات مصر ٧٥ نشاطا سكانيا، مشيرا إلى أن قطاع
الاعلام الداخلى بمراكزه الاعلامية التى تبلغ ٩٦ مركزا على مستوى الجمهورية، اهتم بتنفيذ ١٦٠ فاعلية اعلامية تمحورت حول قضايا الصحة والتعليم والتنمية المحلية بالإضافة إلى تنمية وعى المشاركين بأهم المشروعات القومية والمحلية فى ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج.
وأشاد الدكتور أحمد يحيي بأداء الإعلاميين والجهاز الإداري المعاون بجميع مراكز الإعلام الداخلي في تنفيذ الخطة الإعلامية على أكمل وجه بالتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين ومديري المدريات وكافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والنسائية وظهر ذلك جليا حينما ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الشراكة بين أجهزة الإدارة المحلية والمجمعات الإعلامية بقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات