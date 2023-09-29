أحمديات
التراجع عن طبع كتاب “أحباب في حياتي”
لم أكن أعلم ما هو السر وراء تأخير طبع كتاب “أحباب في حياتي ” الذي يحتوي علي ثمانين شخصيه لقد انتهيت من كتابته منذ أربع سنوات. و أصدرت بعده خمسة كتب ..ومع مرور الوقت اكتشفت الحكمة وراء تأخير طبع هذا الكتاب حيث سقطت الأقنعة من فوق وجوه كثيرة ولم يستحقوا كتابة كلمة واحده عنهم ..أكثر من خمسين شخصية للأسف الشديد تم استبعادهم من حياتي نهائيا وأنتظر باقي الشخصيات التي كتبت عنهم بكل الحب و الإخلاص وسلامة النية وطيبة القلب لأن الزمن والأيام تغير النفوس بسرعة كبيرة و أرجو أن يستمروا أحبابًا لي ويضاف إليهم أحباب آخرين وجدت فيهم المحبة الخالصة والصدق في التعامل و الإحترام ونقاء القلب ..لست نادما علي الذين سقطت أوراقهم من شجرة المحبة والصداقة ..بل نادم كل الندم علي كل كلمة كتبتها عنهم بمذاد قلمي الذي يساوي الملايين من الجنيهات ..بل أقول انه لا يساويه شئ في الدنيا .
لا أحد يلومني علي إخلاصي فقد تعودت طيلة حياتي علي حب الناس وأعطيهم فرصا كثيرة وأتسامح معهم إلي أبعد الحدود لكن لا الوقت يسمح ولا صحتي تسمح الصبر عليهم أكثر من ذلك.
ولا أحد يقول لي حسن الإختيار فمثل هؤلاء كالحرباء يتلونون وتخِيل أفعالهم علي أمثالي .
عذرا ية سادة يا كرام .