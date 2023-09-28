وكيل تعليم بنى سويف يحيل المقصرين للتحقيق وإلغاء تكليف مدير مدرسة إعدادي
بنى سويف احمدورشان
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود متابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه بعد غد السبت في 147 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي ، لتنظم العملية التعليمية بالكامل يوم الأحد في أكثر من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب عن 845 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي “ابتدائي/إعدادي” والثانوي العام والفني
وتضمن التقرير ، الذي عرضه وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب، الإشارة إلى قيام لجان المتابعة تحت إشراف الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة بالمديرية ، بالمرور والتفتيش على عدد من إدارة تعليم الواسطى، لتفقد الاستعدادات والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد 2023/2024،حيث تم المرور على مدارس ( الشاعر محمد توفيق ، البطل يوسف الصديق الإعدادية ، فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة ، المصلوب الابتدائية ، اطواب للتعليم الأساسي ، مصطفى الوكيل الثانوية بالميمون ، ميهوب الديب الابتدائية )