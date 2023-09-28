مجلس اداره نادى بنى سويف الرياضى يحتفل بالمتفوقين دراسيا من أبناء النادى
كتب -حمدى صابر
فى احتفاليه كبرى بالنادي الاجتماعى بكورنيش النيل ببنى سويف احتفل مجلس اداره النادى الرياضى بالمتفوقين دراسيا من أبناء النادى حضره عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات وخريجى الجامعات مع اولياء امورهم واقاربهم والاصدقاء بدا الحفل بالقران الكريم ثم السلام الجمهوري ثم كلمه اللواء سامى توفيق رئيس النادى وكلمه الدكتور أحمد عبدالله خلف منسق الحفل ثم بدأت فقرات استعراضيه والفرق الشعبيه وبعد ذلك تم توزيع الشهادات على المتفوقين وقد حضر كلامن محمد رجب عضو مجلس النواب ومنى عبدالله عضو النواب ود مصطفى هارون نقيب الأطباء ونجيب المعلمين وتونى عثمان رئيس نادى الشبان وجمع غفير من الساده الاعلاميين والصحفيين وشعب بنى سويف