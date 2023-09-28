مجلس اداره نادى بنى سويف الرياضى يحتفل بالمتفوقين دراسيا من أبناء النادى

وكيل تعليم بنى سويف يحيل المقصرين للتحقيق وإلغاء تكليف مدير مدرسة إعدادي

غيّر طريقة تفكيرك عن العمر!

بني سويف تستقبل 40 سائحاً أسترالياً على متن باخرة نيلية