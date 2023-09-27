عبدالله الزيات يعلن تنظيم نادي الثقبة السعودي لبطولة كرة قدم خماسية بمصر
كتب طه محمد
أكد عبدالله الزيات لاعب الأهلي المصري السابق ومدرب الثقبة السعودي حاليآ في أتصال هاتفي بأحد البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري بأنه فى ظل جهود نادي الثقبة المتواصلة فى خدمة الشباب والإستفادة بطاقاتهم الإيجابية فى بناء المجتمع ،وإيماناً بدور الرياضة فى الإرتقاء بصحة وبنيان العقول والإجساد وتجميع الشباب بما يحقق الصالح العام لوطننا العربي فقد قرر مجلس إدارة نادي الثقبة السعودي برئاسة خالد الصياح ، إقامة بطولة خماسية في كرة القدم بمصر ،
حيث ستقام المباريات على ملاعب ( القناطر الخيرية ) خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 28_9_223 إلي يوم 30_9_2023 ،
البطولة في لعبة كرة القدم الخماسى و المباراة 30 دقيقة على 2 شوط .
عدد اللاعبين المقيدين لكل فريق (8) لاعب بالاضافة إلى مدير إدارى ومدير فنى.
قيمة الإشتراك فى البطولة مجاني بالإضافة إلي زي موحد لكل فريق ، نظام البطولة خروج المغلوب ، الجوائز يتم تكريم الفائز الأول بكأس البطولة والميدليات الذهبية ، المركز الثانى الميدليات الفضية والثالث بجوائز نقدية + كأس لهداف البطولة وكأس لأفضل حارس مرمي في البطولة ،