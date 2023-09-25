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ضبط مصنع لتصنيع الحلوي الفاسدة بكفر شكر والتحفظ على المنتجات الفاسدة.

ضبط مصنع لتصنيع الحلوي الفاسدة بكفر شكر
والتحفظ على المنتجات الفاسدة.

كتب السيد يوسف

صرحت هيئة سلامه الغذاء والرقابة الصحية بالقليوبية أن قبل طرحها بالأسواق ، ضبط 250 كرتونه من الحلوي المجهزة للبيع بالسوق المحلي ، و 10شيكارة من مصاصة الروج للأطفال ، والتحفظ عليهما وتحرير المحضر اللازم وقد تم سحب عينات من المضبوطات المذكورة والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.

تتوالى الضربات الصحية بالقليوبية من قبل مسؤولي سلامه الغذاء والرقابة الصحية بالقليوبية فى السوق المحلي ، حيث تم المرور على المصانع المصنعة للمنتجات الغذائية وتقوم بضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر شكر

قال «سامي رجب» مراقب عام الأغذية بالقليوبية تم ضبط ٢٥٠ كرتونة من أحد أصناف الحلوي بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية ، و تاريخ الانتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية، والتي يقدر وزنها حوالي ٥٠٠ كجم، كما تم ضبط ١٠ شكاير من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها ٢٠٠ كجم تقريبا ، ومايقرب من ٣٠٠ كجم مصاصة غير محتفظة بخواصها الطبيعية .

وواضح « سامي » جاء ذلك طبقاً لتوجيهات معالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين

مؤكداً تم رصد أحد مصانع بيع الحلوي الجافة ، والذي يقع وسط الزراعات بإحدي المناطق الحدودية لإحدي قري مدينة كفر شكر والذي تبين أنه يدار بدون ترخيص ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية ، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات مايقرب من طن تقريبا .

يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ، تحت إشراف الدكتورة فاطمة ابو جرة مدير عام الطب الوقائي ،و بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية ،والأستاذ محمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر .

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