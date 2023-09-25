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زاهي حواس يلقي محاضرة عن الإكتشافات الأثرية باليابان ويوقع كتابه عن توت عنخ آمون

علي أبو دشيش

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان.

وتحدث “حواس” عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة واكتشافه في سقارة في موقع جبانة تتي وجسر المدير.

وشكر “حواس” اليابان على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب خوفو الثانية.

حضر المحاضرة كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية والسيد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، والسيد محمد يونس والعديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.

ووقع “حواس” كتابه الجديد الذي نشر باللغة اليابانية عن الملك توت الكتاب.

 

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