رجل الأقتصاد علي سالم يشارك في العيد الوطني السعودي الـ93

شارك الخبير الأقتصادي علي سالم في العيد الوطني للملكة العربية السعودية الـ93.

وأحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة مساء اليوم الأحد بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ93 بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار المسئولين ومشاهير المجتمع المصري والأعلام والفن

جاء علي رأس الحاضرين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادة وحكومة وشعبا للحضور، وتناول من خلالها رؤية المملكة الطموحة التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا ” نحلم ونحقق ” و ” نقول لنفعل ” حيث تتسابق كافة قطاعات المملكة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين.

وأضاف أن جهود التحول والتطور التي تقودها المملكة العربية السعودية لا تقتصر على مصالحها فحسب بل تمتد لتسهم بشكل مباشر في التنمية العالمية المستدامة.

كما حرص علي الحضور ايضا من الوزراء.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والمستشار عمر مروان وزير العدل والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وحسن شحاتة وزير العمل والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وحرص علي الحضور من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والاعلاميين والفنانين.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما حضرت الإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان والخبير الأثاري الدكتور علي أبو دشيش والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ سهير جودة والفنانة هالة صدقي والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي والمحامي الدولي الدكتور خالد أبو بكر.