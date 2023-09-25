حزب التجمع بالقليوبية ينجح فى فتح شارع بريد بنها
السيد يوسف
بعد عجز الأجهزة المسؤولة لسنوات عده بمدينه بنها فى ازالة الحاجز الحديدي بأحد الشوارع بجوار مبني البريد المصري بمدينه بنها بمنطقة التمثال والذي وضعته هيئه البريد المصري أثناء عملية انشاء مبني البريد ببنها ، حيث استمر وضع الحاجز الحديدي آنذاك لسنوات عده وتسبب فى غلق شارع عام ، كما نند العديد من المواطنين والأهالي بذلك الوضع ولم يبالى أحدا من الأجهزة المسؤولة بالمحافظة .
ومن جانبه وضح « كامل السيد » رئيس حزب التجمع بالقليوبية أنه استمر فى رفع العديد من الشكاوي لمحافظ القليوبية وأعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس بنها لسنوات طوال .
قال كامل السيد ،، رضخت هيئة البريد المصري فى الآونة الأخيرة بعد تدخل محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان و النائبة مارسيل سمير نائبة حزب التجمع وتنسيقية الشباب ، واستجابة لشكوانا المستمرة فى ذلك الأمر ، إلى أن وصلنا الأمر بإعادة فتح الشارع العام وإزالة الحواجز الحديدية أمام المواطنين والأهالي جميعاً.
كما وجه رئيس حزب التجمع بالقليوبية الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية والنائبة ورئيس مدينة بنها على اهتمامهم بأمور المواطن البسيط والعمل على تسير كافة الأمور أمامهم فى الحياة اليومية .