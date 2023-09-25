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بالصور.. النائب خالد مشهور يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء سنهوا والسعديين

بالصور.. النائب خالد مشهور يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء سنهوا والسعديين

كتبت هند عادل

تحت رعاية النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب أقيم عرس تعليمي على مدار يومين متتاليين في قريتي سنهوا والسعديين وذلك لتكريم الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة والفنيه والازهريه بمختلف المراحل الدراسية وتكريم المعلمين القدامى وكذلك تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وذلك بحضور الأستاذ عبدالشافي حسن مدير الإدارة التعليمية بمنيا القمح والأستاذ أحمد رجب مهني مدير الإدارة التعليمية الأزهرية واللواء طارق مشهور والحاج يحي مشهور والحاج محمد مشهور والحاج يسري مشهور والأستاذ أحمد خطاب رئيس الوحده المحليه بالسعديين والإعلامية هند عادل المخرجة بالتليفزيون المصري.

وبدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية واعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب.

وفي كلمته أكد “مشهور” على حرصه الدائم على دعم ورعاية أبنائه المتفوقين في كافة المراحل التعليمية وتكريمهم معربا عن فخره وأعتزازه بتواجده مع أبنائه المتفوقين مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين ، وحث جميع الطلاب على مواصلة الإجتهاد والنجاح والتفوق لكى يصلوا إلى أعلى المراتب العلميه حاملين أسم مصر في كل المحافل الدولية.

كما وجه “مشهور” الشكر والتقدير لكل أولياء أمور الطلاب الأوائل الذين بذلوا جهدا كبيرا مع ابنائهم لتحقيق هذا التفوق وتكبدوا المشقه والصعاب من إجل أبنائهم حتى يصلوا لهذه النتيجة المشرفه، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بمنيا القمح. مشيرا إلى أن اهتمامه بتكريم المتفوقين اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنشء وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء وتنمية القدرات المهارية والإبداعية لأبنائنا الطلاب عبورا نحو الجمهورية الجديدة التي تهتم بالشباب الواعد باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية.

كما هنأ “مشهور” أبناء السعديين بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف قائلا كل عام وانتم بخير كل عام ومصر بخير وأمان واستقرار تحت القيادة الحكيمه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي داعيا كافة الحضور إلى ضرورة التكاتف والتلاحم وان يكونوا على قلب رجل واحد في الاستعداد للاستحقاق الرئاسي المقبل واقفين خلف القيادة السياسيه داعميين لها بهدف الحفاظ على كيان الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها وكذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتطوير والبناء والتنميه في جميع ربوع مصر.

ومن جانبه قدّم الأستاذ عبدالشافي حسن مدير الإدارة التعليمية بمنيا القمح الشكر للنائب خالد مشهور لرعايته ودعمه المستمر في سبيل النهوض والإرتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، مشيدا بدور كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية لقيامهم بدورهم المتميز في إطار المسئوليه المجتمعية.

وخلال الإحتفالية تم تقديم باقة متنوعة من الفقرات ومنها فقرة الإنشاد الديني لفرقه ال نادي التي قدمت باقه مختاره من المدائح النبوية وكذلك تم إلقاء قصائد شعريه وكلمات عن فضل العلم والعلماء وكذلك تم عرض فيلم تسجيلي لإلقاء الضوء على أهم ما تم إنجازه من أعمال خلال العام الحالي في قرية السعديين وتخلله الشكر لكل من دعم وساهم وشارك في إتمام تلك الأعمال.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم المعلمين القدامى تقديرا للدور الكبير لهم في اثراء العملية التعليميه في قرية السعديين كما تم تكريم جميع الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة بمختلف المراحل الدراسية.

كما قامت اللجنة المنظمة للإحتفالية من شباب السعديين بتقديم درع تذكاري للنائب خالد مشهور تقديرا لمجهوداته الكبيرة في خدمة أهالي الدائرة.

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