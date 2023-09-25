بالصور.. النائب خالد مشهور يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء سنهوا والسعديين
كتبت هند عادل
تحت رعاية النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب أقيم عرس تعليمي على مدار يومين متتاليين في قريتي سنهوا والسعديين وذلك لتكريم الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة والفنيه والازهريه بمختلف المراحل الدراسية وتكريم المعلمين القدامى وكذلك تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وذلك بحضور الأستاذ عبدالشافي حسن مدير الإدارة التعليمية بمنيا القمح والأستاذ أحمد رجب مهني مدير الإدارة التعليمية الأزهرية واللواء طارق مشهور والحاج يحي مشهور والحاج محمد مشهور والحاج يسري مشهور والأستاذ أحمد خطاب رئيس الوحده المحليه بالسعديين والإعلامية هند عادل المخرجة بالتليفزيون المصري.
وبدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية واعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب.
وفي كلمته أكد “مشهور” على حرصه الدائم على دعم ورعاية أبنائه المتفوقين في كافة المراحل التعليمية وتكريمهم معربا عن فخره وأعتزازه بتواجده مع أبنائه المتفوقين مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين ، وحث جميع الطلاب على مواصلة الإجتهاد والنجاح والتفوق لكى يصلوا إلى أعلى المراتب العلميه حاملين أسم مصر في كل المحافل الدولية.