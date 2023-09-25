الاوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

علي أبو دشيش

بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة الفنانة مروة ناجى مع نجوم الانشاد الدينى بالاوبرا ابراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى بنخبة مختارة من الاناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الاخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق

اما الفاصل الاول يضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.

الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية .