انطلاق الدورة الرابعة عشر لفاعلية ” King of the lagoon” لرياضة الكايت سيرفينج بجنوب سيناء

علي أبو دشيش

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي انطلقت، اليوم، الدورة الرابعة عشر لفعالية ” King of the lagoon ” الخاصة برياضة الكايت سيرفينج والتي تعد أحد الأنشطة البحرية المشهورة وذلك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء والتي تنظمها غرفة الغوص والأنشطة البحرية وستستمر على مدار يومين.

ويشارك فى هذا الحدث ممارسون وهواة محليين وأجانب يقوموا باستغلال قوة الرياح لاستعراض قدراتهم على أداء مهارات الكايت سيرفينج الاحترافية أمام الزائرين للمدينة، كما سيتم تكريم الممارسين الذين قدموا أفضل أداء في ختام الفعالية وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

كما تشهد الفعالية حضور عدد من المؤثرين والمدونين للترويج للحدث وإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنشطة بحرية ولاسيما بمدينة رأس سدر.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العا مة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة التي تعتمد على إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المنتجات المتنوعة التي يتمتع بها والتي من بينها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، كما تأتي فى ضوء الاتجاهات العالمية للترويج للسياحة الرياضية وما تتضمنه من أنشطة ورياضات مائية يمكن للسائحين والمواطنين الاستمتاع بها.

وتعد رياضة الكايت سيرفينج نوع من رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير يدعى “الكايت سيرف” أو “السفينة الشراعية الصغيرة”. كما تعد رياضة مغامرة وإثارة، حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية، وتستخدم رياضة الكايت سيرفينج في المنافسات الرياضية، وتتضمن مسابقات سباقات السرعة والأداء الفني والقفز على الأمواج.

كما أنها رياضة معروفة تشهد إقبالاً في العديد من الوجهات الساحلية حول العالم، وتجذب المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن أن تكون تجربة الكايت سيرفينج ممتعة وتمنح فرصة للاستمتاع بالمحيط والأمواج بطريقة فريدة ومثيرة.