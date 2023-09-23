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برقية تهنئة بتوالى الاستاذ حمدي البحيرى مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية بابو الغيط

برقية تهنئة بتوالى الاستاذ حمدي البحيرى مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية بابو الغيط

ارسل الاستاذ احمد عبد الحليم رجب ولد الطالبه دينا برقية تهنئة بتولى الاستاذ حمدي البحيرى مدير مدرسة أبو الغيط الابتدائية و ثقة السيد مدير إدارة القناطر الخيرية وقيادات الإدارة لما يبذله من جهد فى تطوير

 

العملية التعليمية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بأبو الغيط التابعة لإدارة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتنفيذ لتعليمات السيدة وكيل الإدارة التعليمية بالقليوبية بتطوير العملية التعليمية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وثقة قيادات الإدارة

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