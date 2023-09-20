مباحث القليوبية تكثف الجهود لكشف غموض مقتل سائق بالعبور

به طعنات بالبطن ..أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين قتلوا سائق فى العبور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء 3 أشخاص على سائق تروسيكل بالضرب وإحداث إصابته بنزيف داخلى بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، و توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بالمستشفى.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه “أ ج ع” 37 سنة سائق تروسيكل وسرقة مركبة التروسيكل منه وتم نقله للمستشفى و تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.