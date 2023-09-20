الو إيجيبت و دجله… حبايب

كتب -مسعد مجاهد

واصل أحمد إبرة المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى الو إيجيبت سلسلة الوديات الطيبه بالتعادل مع فريق وادى دجله بهدف لكل فريق فى المباراة الوديه التجريبية التى جمعت بينهم أمس على ملعب ستاد القاهرة ضمن وديات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

نجح ابره وجهاز المعاون مصطفى مارين ورضا سيكا فى تقديم مباراة قويه أمام فريق دجله الكبير وكانت نتيجة المباراة هدف مقابل هدف سجل ل ألو إيجيبت محمد على .

عقب انتهاء المباراة..

أكد مصطفى مارين لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق والمدرب العام لفريق ألو إيجيبت الحالى على أن ابناء الو ايجيبت لعبوا مباراة كبيره وحققوا تعادل عادل مع فريق كبير بحجم وادى دجله.

وقال مارين أننا نستعد استعداد جيد منذ بدء فترة الإعداد الأولية ولعبنا عدة مباريات ناجحه قدمنا فيها عروض قويه .

واضاف مارين قائلا:” أن المدير الفنى أحمد ابرة يبذل قصار جهدة خلال الفترة الماضية للوقوف على أفضل تشكيلة يستطيع أن يبدأ بها مسابقة الدورى الرسميه.

وأشار “مارين” أن الفريق سوف يختم الاسبوع بمباراة وديه أمام النصر الرابعه عصر يوم الخميس على ملعب النصر .

واختتم مارين قائلا:” إننا نسعى جاهدين للوصول إلى أفضل مستوى فنى وبدنى لجميع اللاعبين وأشار أن الفترة الماضيه شهدت عدة مباريات ودية خرجنا منها بعدة نقاط هامه وايضا مشاركة عدد كبير من اللاعبين القدامى والجدد من أجل حالة الانسجام والترابط بينهم.

الجدير بالذكر أن فريق الو ايجيبت تعادل مع البلاستيك بهدف لكل فريق سجل الهدف بولا ، وايضا فاز على فريق اسوان بهدفين مقابل هدف سجلهما بولا والغنيمي.