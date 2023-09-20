الو إيجيبت و دجله… حبايب
كتب -مسعد مجاهد
واصل أحمد إبرة المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى الو إيجيبت سلسلة الوديات الطيبه بالتعادل مع فريق وادى دجله بهدف لكل فريق فى المباراة الوديه التجريبية التى جمعت بينهم أمس على ملعب ستاد القاهرة ضمن وديات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.
نجح ابره وجهاز المعاون مصطفى مارين ورضا سيكا فى تقديم مباراة قويه أمام فريق دجله الكبير وكانت نتيجة المباراة هدف مقابل هدف سجل ل ألو إيجيبت محمد على .
عقب انتهاء المباراة..
أكد مصطفى مارين لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق والمدرب العام لفريق ألو إيجيبت الحالى على أن ابناء الو ايجيبت لعبوا مباراة كبيره وحققوا تعادل عادل مع فريق كبير بحجم وادى دجله.