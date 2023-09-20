الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني يعد المعلم والمتعلم ليتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين
دافع برامج وتدريبات لتنمية قدرات المواجهين والمعلمين في الصفوف الثلاثة الأولى إدارة شرق شبر الخيمة
الدكتور رضا حجازي:
لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بشكل يتفق مع خطة تطوير التعليم
بناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة والمتغيرات المحلية والدولية ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي
وضرورة العمل على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات
كتبت سمية أمين
تسعى وزارة التربية والتعليم للعمل على تطوير العملية التعليمية في مختلف المجالات، ومن هذه المجالات
تطوير المناهج التعليمية متمثل في تطوير مناهج التعليم الابتدائي في ضوء فلسفة التعليم المطور 2.0، ومنها
تطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأولى، ومن هذا المنطلق كان هناك ضرورة قصوى للعمل على تنمية قدرات
أعضاء منظومة العملية التعليمة والمتمثلة في الموجه والمعلم، وهو ما أنجزته الوزارة بمديرياتها وإداراتها التعليمة
المختلفة، وكان متبقيا ما فرضته أدوار إضافية على المعلم تجاه المتعلم تتمثل في التقويم التربوي لتلك المقررات
الدراسية.
ومن خلال الدور المنوط به عمل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
القياس والتقويم التربوي لعناصر العملية التعليمية، وتلبية لطلب الميدان دورات تدريبية في مجمع مدرسة أسماء أبي بكر شرق شبر الخيمة تدريبا
لتنمية قدرات الموجهين والمعلمين بحيث يمكنه تصميم وتطبيق أدوات تقييم أداء المتعلم في الصفوف الثلاثة الأولى
بالتعليم الابتدائي
وحضر اليوم معلمي الصفوف الأولية بإدارة غرب شبر الخيمة، وشرق شبر الخيمة، والخصوص
حيث إن أحدثت وزارة التربية والتعليم تغيرا جذريا في العملية التعليمية من خلال تبني النظام التعليمية الجديدة2.0الذى يستهدف وضع إطار عام لمناهج التعليم قبل الجامعي يعتمد علي التكافل وإعداد متعلم يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في متعلم مفكر مبدع متعايش مع الآخرين يأتي ذلك من خلال التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى فهم المعلومات وتطبيقها
وكان من أهداف التدريب توجيه الدعم للتلاميذ بشكل فردي وتوفير فرص لتقيم الأفراد، وتوفير الفرص للتقييم الذات، وإعطاء الفرصة لاتخاذ القرارات والعلاج
وأشار الدكتور هاني درويش محاضر التدريب أن ولي الأمر لا بد من يحصل علي تقرير يعبر عن المستوى الفعلي للتلميذ ويتم حفظ صور منه في ملفه الشخصي
مشيرا أن يتم التقييم باستخدام (٤) أربعة ألوان وجاءت ألوان العقيمة اللون الأحمر يشمل أقل من المتوقع أن يسيرا إن التلميذ لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة
اللونان الأصفر يلبي التوقعات أحيانا أي أن التلميذ يمتلك نقاطا إيجابية
اللون الأخضر يلبي التوقعات أي أن التلميذ اكتسب جميع المهارات المستهدفة
اللون الازرق يفوق التوقعات أن التلميذ مااكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية
واضافة الدكتور هاني أن تشخيص صعوبات التعلم للتلميذ في المادة من بداية العام الدراسي يجيب حصرهم وتصنيفهم حسب نوع الصعوبة قراءة كتابة حساب لازم عمل برنامج تقوية وتقيم نتائج برامج التقوية
في سياق متصل أشار الدكتور هاني أن يجب استخدام استراتيجيه السؤال المفتوح للتأكد من الفهم التلميذ الدرس يطرح المعلم أسئلة مفتوحة يتطلب الإجابة عنها، مع استخدام استراتيجيه المسابقات، والاركان، والخطا المقصود
وفي نهاية المحاضرة إشادو معلمي ومعلمات الافادة الكاملة من التدريب وطالبي المزيد من بحر معلومات الدكتور هاني درويش
والجميع اشادوا أن أول مرة نستمع بهذا التدريب لأجل أبنائنا