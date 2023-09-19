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سفارة تركيا بالقاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية

علي أبو دشيش 

أقام سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن مساء أمس الأحد، حفل موسيقى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، و 50 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية.

رحب السفير صالح موطلو شن بالسادة الحضور منهم وزير الطيران محمد عباس حلمى والفنانة يسرا والدكتورة عواطف سراج الدين والكاتبة الكبيرة الدكتورة مني زكي والدكتور سامر يوسف والدكتورة مني مكرم عبيد والدكتور محمود أباظة.

حضره الأحتفالية اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال والقنصل السعودى بالقاهرة سلطان الطبيعى واللواء شريف صلاح الدين رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وحسن بدراوى رئيس لجنة الشؤون الخارجية لحزب الوفد، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق والخبير الاقتصادي علي سالم.

كما حضر عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية منهم سفير: الأردن، سنغافورة، بلجيكا، الاتحاد الأوروبى، سلوفينيا، ألبانيا، اليونان، تونس، مالطا، أوزبكستان، ليتوانيا، بلغاريا، أذربيجان، القائم بأعمال سفارة مقدونيا، نائب سفير فنزويلا، القائم بأعمال سفارة الدومينيكان.

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