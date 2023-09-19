دراسة: تناول الجبن قد يقلل خطر الإصابة بالخرف!
يعد الحفاظ على النشاط وتناول الطعام الصحي وعدم التدخين من بين أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمك في العمر.
لكن العلماء في اليابان، الذين راقبوا العادات الصحية لأكثر من 1500 شخص فوق 65 عاما، قالوا إن أولئك الذين تناولوا الجبن بانتظام سجلوا نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية.
وتبين أن أولئك الذين تناولوا منتجات الألبان لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، حيث يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية التي تعزز وظائف المخ.
وأفاد المشاركون أيضا أنهم تناولوا الجبن الأبيض العفن، مثل الجبن البري والجبن الكريمي (15.3%)، والجبن الطازج، بما في ذلك الفيتا والريكوتا (13%)، والجبن الأزرق العفن، مثل ستيلتون والجبن البري الأزرق (2.5%).