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أسامة العريس رئيسآ لتحرير جريدة «المواجهة» خلفا لـ سعيد فرج

أسامة العريس رئيسآ لتحرير جريدة «المواجهة» خلفا لـ سعيد فرج

أصدر الأستاذ محمد السادات فاروق رئيس مجلس إدارة جريدة «المواجهة» الصادرة عن حزب الأحرار الإشتراكيين قراراً بإعفاء الكاتب الصحفي سعيد محمد محمد فرج من رئاسة تحرير جريدة وبوابة المواجهة .

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جريدة المواجهة عن خالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي سعيد فرج في الفترة التي قضاها في رئاسة تحرير جريدة «المواجهة» متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة جريدة «المواجهة» قراراً بتعيين الكاتب الصحفي أسامة العريس رئيساً لتحرير جريدة وبوابة المواجهة الإلكترونية والذي يقود المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة القادمة.

من جانبه أكد محمد السادات أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التكاتف والتعاون من الجميع لإعلاء شأن مؤسسة المواجهة الصحفية كونها تصدر عن حزب سياسي عريق.

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