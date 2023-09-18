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تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء
تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء
نفى كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الاتهامات التي طالته بالعنصرية ضد المسلميين وذوي البشرة السمراء أثناء تدريبه لفريق نيس.
واتهم غالتييه بالتمييز ضد المسلميين من خلال تصريحات على لسانه وابنه، ليتم تحديد 15 ديسمبر موعدا محاكمته في محكمة إيجلونز.
ورحل غالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان، وتم ربطه بالانتقال للشباب السعودي، لكن تم إنهاء المفاوضات بعد تلك الاتهامات.
وقال غالتييه في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: “اتهامات العنصرية؟ إنها كاذبة تماما. نحن نعرف من أنا.. لاعبو فريقي قضوا رمضان كما أرادوا”.