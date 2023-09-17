مصرع عاطل صعقا بالكهرباء بالقليوبية التفاصيل في التقرير

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، أثناء محاولته تسلق أحد أعمدة الكهرباء لقطع كابل كهرباء لسرقته باستخدام مقص حديدي، وصعقه التيار.

وأكدت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومعاونة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبدالرحمن بيومى والنقيب محمد مأمون معاونى رئيس المباحث مصرع “محمود ف ح”، 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضيتين، وذلك بسبب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء خلف السجل المدني لسرقة كابل كهرباء من خلال قطعه بمقص حديدي صعقه التيار ولقي مصرعه علي الفور وإصابته بحروق متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإخطار مجلس مدينة شبين القناطر لإعادة إصلاح الكابل المقطوع

ولقي مصرعه علي الفور إثر إصابته بحروق، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص خلف السجل المدني ببندر دائرة المركز.