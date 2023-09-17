تهنئه بالخطوبة السعيدة
الاعلامي سيد العايق يهنئ مصطفى و فاطمه بالخطوبه السعيده
وبهذه المناسبة يتقدم الاعلامي سيد العايق جريدة موقع التايم المصرية وجميع مجلس الاداره ،
التهنئه لاجمل عروسين العريس الأستاذ مصطفى اسامه حسين والعروسه الاستاذه فاطمه محمد عبد الفضيل بمناسبه الخطوبه السعيدة
والد العروسه الاستاذ محمد عبد الفضيل عم العروسه الاستاذ احمد عبد الفضيل والاستاذ مصطفى عبد الفضيل
بقاعه سيليا بشارع الشعراوي القديم ارض كريستال عصفور بجوار البنزينه الجديدة
بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء
وعلى راسهم
الأستاذ محمد شاهين عضو مجلس اداره النقابه العامه لاصحاب المعاشات
الاستاذ بدوي الديب مدير مدرسه الشهيد محمد اسامه حسب النبي
والاستاذ علي عبد الغني هيكل
والاستاذ ماهر خطاب امين صندوق النقابه العامه لاصحاب المعاشات بشبرا الخيمه
الاستاذ مجدي سعيد امين عام النقابه العامه لاصحاب المعاشات شبرا الخيمه
والمهندس محمد رجب نايل
والاستاذ تامر شوشه عضو مجلس اداره نادي بهتيم
والاستاذ احمد زبير
والأستاذ نميري الصاوي
والمستشار معتز محمد شاهين
والاستاذ عادل صالح
وجميع اخواتي بحضور في هذه المناسبه السعيدة
وموقع التايم المصرية ، بأرق التهاني للعروسين ، متمنين لهما حياة الخطوبه السعيده
مبروك الزواج للغاليين على قلوبنا، فاليوم هو عيد وفرحة وسعادة للجميع وفرحة بهذه المناسبة السعيدة.
ونسأل الله أن يبارك لكما ويبارك عليهما وأن يجمع الله بينهما في خير وأن يرزقكما الذرية الصالحة وأن يرزقكما الحب والمودة، وأن يتمم عليهما بالاستقرار دوماً فى طاعة الله وعلى محبته
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع الله بينهما في خير
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