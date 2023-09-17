أولياء أمور طلاب المدارس القوميات بالإسكندرية تستغيث من مهزله المصروفات وإجبار الطلاب علي الكتب
كتب عاطف حنفي
أرسل إلينا للنشر من قبل أهالي الإسكندرية بالاخص أولياء أمور المدارس القوميات استغاثة إلي الدكتور محمد عبدالهادى قطب رئيس مجلس إدارة المعاهد والمدارس القوميات بالإسكندرية
وعلي سبيل المثال مدرسة النصر بنين Ebs وغيرها الكثير
حضرتك المشكلة بدأت من العام الدراسي السابق عندما قرر الوزير تقسيط المصروفات علي ٤ اقساط ورفضت إدارة مدرسة النصر بنين EBS تتطبيق القرار ويعد مفاوضات تم تقسيطها علي ٣ اقساط ورفض إلغاء دفع تمن الكتب اختيارى وفرضه اجباري بالمساواة ببعض القوميات الأخرى مثل مدرسة الإقبال حيث أنها جعلت دفع تمن الكتب واستلامها اختيارى وتخفيض تمنها من المصروفات نظرا لغلاء سعرها في المدرسة حيث يصل إلى مايقرب من ١٥٠٠ جنيه للصف الرابع على سبيل المثال
وكذلك في المدارس التجريبي الخاضعة اساسا للوزارة استلام الكتب ودفع تمنها اختيارى
وفي بداية شهر مايو السابق تم الإعلان علي الصفحة الرسمية للمدرسة عن تقديم طلبات بإلغاء دفع رسوم الكتب إجبارى وخصمها من المصروفات بداية من شهر يونيو حتي نهايته وبعد التوجه لإدارة المدرسة وتقديم الطلب وبعد حوالي اسبوع من الفترة المقررة تم الغاء القرار بحجة أن ده كتب وزارة واجبارى من الوزارة ازاى والتجريبي مش بيستلمها اللي خاضعة للوزارة اساسا بالرغم من وجود نشرة ملصقة في كل أنحاء المدرسة بذلك القرار ولكن المدرسة رفضت وتعنتت عكس الإقبال وفيكتوريا كولدج
وقبل تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الحالي بحوالي اسبوعين فوجئنا بفرض صك تاميني بقيمة ١٠٠٠٠ جنيه بحجة مفيش فلوس في القوميات وعشان يدفعوا المرتبات ويدفع الزامى مع المصروفات في حالة القبول ودفعهم خلال ٣ ايام من قبول الطفل واضطررنا لدفع ١٩٣٠٠ جنيه لالحاق الاولاد في المدرسةوحتى لا يضيع العام الدراسي علي الاولاد لأن طبعا تقديم المدارس انتهى من فترة ولضمهم مع اخواتهم بالمدرسة
وفوجئنا بعد قرارات الوزير للعام الدراسي الجديد بالزيادة السنوية المبالغ فيها بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية بفرض المدرسة مصروفات أكثر من المنصوص عليها لأن الزيادة بتكون علي رسوم التعليم فهى كانت علي سبيل المثال العام السابق ٧٥٠٠ جنيه بالزيادة عليها ١٥٠٠ جنيه فوجئنا بزيادة تفوق ٢٥٠٠ جنيه ورفض التقسيط علي ٣ اقساط وتحديد قيمة القسط الأول بمبلغ كبير مايفوق ٨٠٠٠٠ جنيه ورفض طلب إلغاء دفع تمن الكتب التي تباع لنا بمايقرب من ١٥٠٠ وتباع في المكتبات بحوالي ١٨٠ للترم الواحد يعني ب٣٦٠ في العام الدراسي كله
نرجو وصول صوتنا للمسؤلين والمطالبة بتخفيض المصروفات طبقا للقانون ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وتقسيطها علي ٣ اقساط والغاء فرض رسوم الكتب الإجبارية وتخفيضها من المصروفات