عبدالله الزيات مدرب الثقبة يهنئ الوليد خالد الصياح بالفوز برئاسة نادي الثقبة السعودي

كتب طه محمد

هنآ عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي السابق والمدرب الحالي لنادي الثقبة السعودي عبر أحد البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري الوليد خالد الصياح بفوزه بانتخابات نادى الثقبة لمدة أربعه سنوات قادمة

حيث أكد الزيات أن قائمة وليد الصياح متكاملة وستعمل علي تلبية تطلعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي بمختلف فئاته السنية ،

وأضاف: “أتمنى من الله النجاح لمجلس الإدارة الجديد، لإستكمال ما بدأه المجلس السابق من إنجازات طوال السنوات الماضية، والحفاظ على النادي،

وأكد الزيات أن الوليد الصياح يرجع إلى أسرة مناضلة ومخلصة للعمل الرياضي ولها ذكرها الطيب ولها دورها الكبير داخل نادي الثقبة فهو الأبن الأكبر لرئيس النادي السابق خالد الصياح المعروف بكفاءته وصدقه وأخلاصه وحبه المستمر لنادي الثقبة

وفي الأخير أكد الزيات شكره لكل منسوبي نادي الثقبة تجاه وقوفهم المشرق والمضيء في حسن الإختيار الذي أتى من نصيب الوليد الصياح