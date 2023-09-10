سبورتعاجل

عبدالله الزيات مدرب الثقبة يهنئ الوليد خالد الصياح بالفوز برئاسة نادي الثقبة السعودي

عبدالله الزيات مدرب الثقبة يهنئ الوليد خالد الصياح بالفوز برئاسة نادي الثقبة السعودي

كتب طه محمد

هنآ عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي السابق والمدرب الحالي لنادي الثقبة السعودي عبر أحد البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري الوليد خالد الصياح بفوزه بانتخابات نادى الثقبة لمدة أربعه سنوات قادمة

حيث أكد الزيات أن قائمة وليد الصياح متكاملة وستعمل علي تلبية تطلعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي بمختلف فئاته السنية ،

وأضاف: “أتمنى من الله النجاح لمجلس الإدارة الجديد، لإستكمال ما بدأه المجلس السابق من إنجازات طوال السنوات الماضية، والحفاظ على النادي،

وأكد الزيات أن الوليد الصياح يرجع إلى أسرة مناضلة ومخلصة للعمل الرياضي ولها ذكرها الطيب ولها دورها الكبير داخل نادي الثقبة فهو الأبن الأكبر لرئيس النادي السابق خالد الصياح المعروف بكفاءته وصدقه وأخلاصه وحبه المستمر لنادي الثقبة

وفي الأخير أكد الزيات شكره لكل منسوبي نادي الثقبة تجاه وقوفهم المشرق والمضيء في حسن الإختيار الذي أتى من نصيب الوليد الصياح

Post Views: 135
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of انقاذ مهنة المحاماة في مصر

انقاذ مهنة المحاماة في مصر

منذ 7 ساعات
Photo of الهلال السعودي دخل تاريخ كرة القدم البرازيلية من أوسع الأبواب

الهلال السعودي دخل تاريخ كرة القدم البرازيلية من أوسع الأبواب

منذ 18 ساعة
Photo of أكثر من 800 قتيل و 672 مصابًا في الزلزال المدمر بالمغرب

أكثر من 800 قتيل و 672 مصابًا في الزلزال المدمر بالمغرب

منذ 18 ساعة
Photo of الثقبة السعودي يفوز بسباعية في رابع ودياته تحت قيادة عبدالله الزيات

الثقبة السعودي يفوز بسباعية في رابع ودياته تحت قيادة عبدالله الزيات

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!