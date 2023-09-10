انقاذ مهنة المحاماة في مصر
بقلم : اشرف عمر
مهنة المحاماة اراد كثير من العاملين فيها تجميلها بعدة عبارات رنانة ليس لها وجود علي ارض الواقع منذ زمن طويل
ولذلك فهي مهنة مقلم اصحابها الاظافر ولايستطيعوا حماية انفسهم وحتي حمايه موكليهم كما يعتقد البعض
و ان الثقة اصبحت مفقودة في مهنة المحاماة لدي كثيرمن الناس والجهات لعدة اسباب مشتركه بين المحامي والنقابة والجهات التي يتم مراجعتها من قبل المحامي
وليس حقيقي ما يقال بأن المحامي هو شريك في تحقيق العداله لان هذة المقولة هي حق يراد به باطل لان المحامي حسب القانون هو وكيل بأجر يؤدي عمل ومؤتمن علي اسرار موكلة ولايستطيع البوح بما يقولة الموكل له وانه معني بتقديم وجه نظر موكلة امام القضاء دون زيادة او نقصان والدفاع عنها
كما ان نظرة المجتمع الي مهنة المحاماه هي نظرة سلبية قد اصابها الكثير من الخلل والعوار الذي يسيء للمحامي ومهنة المحاماة ولا تعطي￼ للمحامي قدرة في الخدمات التي يقدمها للمجتمع في الدفاع عنه
كما ￼ان المحامي لم يعد في كثير من الاحيان محل احترام في كثير من الجهات التي يتحتم عليه التعامل معها ومن كثير من زملاءة في شهادة القانون في الجهات التي تم تعينهم فيها