وزير الصحة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يشهد الاحتفال بيوم الصحة العربي بجامعة الدول العربية
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الاحتفال بيوم الصحة العربي تحت شعار “تأثير المناخ على الصحة” وتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام ٢٠٢٣ وذلك اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الهام، والذي يتطرق إلى موضوعين بالغي الأهمية؛ أولهما هو لفت الأنظار نحو تأثير التغير المناخي على الصحة، وثانيهما هو الاحتفال بتكريم السادة الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الجاري، حيث بدأ الوزير كلمته بتقديم خالص الشكر للسيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وللسيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية على الدعوة الكريمة للمشاركة في مثل هذا الحدث الهام، مثمنا جهود السادة مسئولي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في حسن التنظيم والإعداد له ليظهر بهذا الشكل المشرف.