حوادثعاجلعرب وعالم

عاجل : مقتل فتاه علي يد والدها خنقا

عاجل : مقتل فتاه علي يد والدها خنقا
عاجل : مقتل فتاه علي يد والدها خنقا

عاجل : مقتل فتاه علي يد والدها خنقا

 

حققت اليوتيوبر العراقية طيبة العلي، الشابة النابضة بالحياة والمفعمة بالحيوية، نجاحا كبيرا بمقاطع الفيديو الممتعة التي كانت تتحدث خلالها عن حياتها.

أسست العلي قناتها على يوتيوب بعد انتقالها من موطنها العراق إلى تركيا في سن ال17 عاما، في عام 2017، وكانت تنشر فيديوهات عن حياتها اليومية، وعن استقلاليتها وخطيبها والمكياج وأشياء أخرى. وبدت طيبة سعيدة وجذبت عشرات الآلاف من المشتركين.

عادت طيبة العلي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى العراق لزيارة عائلتها وقُتلت على يد والدها. إلا أن القتل لم يعتبر “قتل مع سبق الإصرار” وحُكم على والدها بالسجن ستة أشهر فقط.

وأشعل مقتل طيبة احتجاجات في أنحاء العراق بشأن قوانينه المتعلقة بما يسمى “جرائم الشرف” وسلطت القضية الضوء على كيفية معاملة النساء في بلد لا تزال الأعراف المحافظة هي السائدة فيه.

خُنقت أثناء نومها “

نجحت طيبة في بناء قاعدة متابعين عبر الإنترنت تضم أكثر من 20 ألف مشترك، وهو رقم تضخم منذ وفاتها

نشرت العلي مقاطع فيديو واستمتعت بأسلوب الحياة الجديد الذي منحته إياها تركيا. وفي أول فيديو لها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، قالت طيبة إنها انتقلت لتحسين تعليمها، لكنها اختارت البقاء لأنها استمتعت بالحياة هناك.

وتفيد التقارير بأن الطيب علي، والد طبيه، خنقها حتى الموت أثناء نومها في 31 يناير/كانون الثاني. وبعدها سلم نفسه للشرطة.

Post Views: 79
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حمله مكبره بمركز و مدينة بنها

حمله مكبره بمركز و مدينة بنها

منذ ساعة واحدة

إسرائيل والسعوديه: دعم السعوديه لفلسطين هل يعتبر اتفاق للتطبيع؟

منذ ساعتين
Photo of وزارة التنمية المحلية تصدر بيان هام للمواطنين التفاصيل في التقرير 

وزارة التنمية المحلية تصدر بيان هام للمواطنين التفاصيل في التقرير 

منذ 13 ساعة
Photo of بفنون آسيا والمكسيك ورومانيا.. مهرجان الإسماعيلية الدولي يواصل ليالي البهجة بأنحاء المحافظة

بفنون آسيا والمكسيك ورومانيا.. مهرجان الإسماعيلية الدولي يواصل ليالي البهجة بأنحاء المحافظة

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!