هام و عاجل: هرب من السجن بمروحية،

يخضع أحد أخطر رجال العصابات للمحاكمة في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة إثر متابعته بتهمة الهروب من السجن عبر استخدام طائرة هليكوبتر قبل خمس سنوات.

وكانت السمعة التي يتمتع بها رضوان فايد في الهروب من السجون واقتحامها هي السبب وراء تكليف وحدة من القوات الخاصة للشرطة للتصدي لأي محاولات هروب قد يقوم بها أثناء نقله من وإلى المحكمة.

وأشارت تقارير إلى أن الشرطة الفرنسية حذرت من خطر كبير لمحاولة أخرى لهروب فايد أثناء المحاكمة.

ويحاكم فايد، 51 سنة، بهذه الاتهامات مع 11 متهما من بينهم شقيقيه الأكبر منه سنا.

وقالت تقارير المحكمة إن المتهم وصل إلى القاعة وسط حراسة مشددة من الشرطة، ووصل بعده مباشرة شقيقه الأكبر ريتشارد الذي يواجه اتهامات بالتخطيط لاقتحام السجن

وأثناء تنفيذه عملية الهروب الدرامية التي يحاكم عليها الآن، كان فايد يقضي حكما بالسجن عقب إدانته باقتحام سجن آخر في 2013.

وقام اثنان من شركاء فايد وشقيقه باحتجاز طائرة هليكوبتر كرهينة وهبطوا في ساحة سجن ريو جنوب باريس في الأول من يوليو/ تموز 2018. كما استخدموا قنابل دخان ومُقَطِّع زوايا كهربائي لاقتحام غرفة زيارة قريبة حيث كان فايد يلتقي بشقيقه إبراهيم.

وقال أحد حراس السجن إن الرجلين، اللذين كانا يرتديان زي قوات خاصة، كانا يحملان بنادق كلاشينكوف، ولم يتمكن هو وزملاؤه من التصدي للهجوم، مؤكدا أن المروحية – التي كانت من طراز Alouette II – أقلعت من ساحة السجن وانتهى الأمر كله في غضون دقائق.

وألقي القبض على فايد بعد ثلاثة أشهر من هروبه من السجن بعد مداهمة شقة سكنية في مسقط رأسه في مدينة كريل الفرنسية.

وبدأ رضوان فايد حياته كرجل عصابات بممارسة السرقة بالإكراه والابتزاز في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس التي عانت كثيرا من انتشار الجريمة في تسعينيات القرن العشرين.