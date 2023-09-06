حفلة رجال شركة الكهرباء لانتاج الطاقة بالزميل مدحت نور الدين بمناسبة للخروج بالمعاش

عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية اليابان

الطريقة الرفاعية في مصر تدعو الشعب المصري وأبناء الطرق الصوفية إلى الحضرة المجمعة يوم ١٥ سبتمبر بمسجد الإمام أحمد الرفاعي