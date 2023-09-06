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حفلة رجال شركة الكهرباء لانتاج الطاقة بالزميل مدحت نور الدين بمناسبة للخروج بالمعاش

حفلة رجال شركة الكهرباء لانتاج الطاقة بالزميل مدحت نور الدين بمناسبة
للخروج بالمعاش

كتب سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية

قام المهندس طارق عبدالحميد
رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء

وتحت رعايه السيد المحاسب عبدالمحسن خلف
المستشار المالي لهيئة المحطات النوويه

بتكريم السيد المحاسب مدحت نور الدين
رئيس قطاع الشؤان الادارية والافراد بشركة القاهرة لإنتاج
الكهرباء

بمناسبه خروجه على المعاش

وحضر الحفل العامليين من بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء

للمشاركه زميلهم العزيز
بعض قيادات شركة الخدمات الطبية
التابعة لشركة القابضة لكهرباء مصر
وقيادات مستشفى الكهرباء بالماظة حاليآ وبالمعاش
وبحضور
والسيد المهندس/ شعبان خلف
رئيس مجلس إدارة الإنتاج سابقآ
وعضو مجلس إدارة الشركات حاليآ
والسيد المحاسب محمد العبد
رئيس قطاع الشؤان المالية بشركة الخدمات الطبية
التابعة لشركة القابضة لكهرباء مصر
والسيد المحاسب شريف حسين
مدير عام الحسبات العامة
بشركة الخدمات الطبية التابعة لشركة القابضة لكهرباء مصر
والسيده المحاسبة حنان الهادي
مدير عام المراجعة الداخلية بقطاع الشؤان المالية
بشركة الخدمات الطبية
و سيادة العميد عمر عبدالعزيز
مدير عام الشؤان الادارية والافراد
بمستشفى الكهرباء بالماظة سابقآ
والسيده المحاسبة ايمان توفيق
مدير إدارة الشؤان الادارية والافراد بمستشفى الكهرباء بالماظة
ومن مكتب المتابعة لرئيس القطاع المالي بشركة الخدمات الطبية
واستاذ عمر عبدالعزير
والأستاذ محمد سعيد
وبحضور
من الادارة العامة وللمشتريات والمخازن
والأستاذ محمود محمد عبدالرحمن
والأستاذه ناهد محمد يونس
مدير إدارة
بقسم العهد الشخصية بشركة الخدمات الطبية
التابعة لشركة القابضة لكهرباء

للخروج بالمعاش عندما يستمع الإنسان لزملائه وهو في وقت الخروج عن المعاش ويستمع لكلمات المباركة والثناء فإن ذلك يسعده ومن أجمل هذه العبارات: لك أن تقول أيها البطل المجهول نشرك كثيرًا وكفاك فخرا أنك كنت سبب في نجاح العمل والشركة. وكذلك نسأل الله أن يغفر لك عن كل قصور ظهر منك، نسأل الله لك دوام التوفيق والسعادة في حياتك القادمة. أيضًا أنت رجل مبارك لك في كل ميدان ثمرة، نشكرك. ونشكر جهودك في كل السنوات الماضية التي عملت فيها بصدق، تحياتي. وكذلك أمضيت وجه خدمت وطنك بشرف. أهنئك على التقاعد لتعيش الأيام القادمة في راحة وتستمتع مع أحبابك في مواطن الصباء. وكذلك نريد منك أن تكافئ نفسك بما تستحق بعدما بذلت قصارى الجهد في مجال عملك لعدة سنوات. وحان الوقت للراحة والتمتع بوقت جميل، والسعي إلى النجاح بعدما سعيت وتعبت في حياتك المهنية. لك أن تقول تلك اللحظات التي يقف بها شبح الفراق على ناحية طريقي إليه لك أن تقول تلك اللحظات التي سأفارق فيها أعز الناس وأقربهم إلى نفسي. أشعر في هذه اللحظة أن الدنيا تظهر لي صغيرة وتبدو لي الأيام السعيدة سريعة. وكذلك نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لك بمناسبة إحالتك إلى التقاعد وأنت في كامل العافية. عليك أن تقول نشكرك سائلين المولى عز وجل أن لا يحرمك الأجر فيما قدمته. أيضًا نسأل الله لك الصحة والأمان ولإخواننا الذين مازالوا في العمل أن يكونوا خير خلف لخير سلف

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