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الطريقة الرفاعية في مصر تدعو الشعب المصري وأبناء الطرق الصوفية إلى الحضرة المجمعة يوم ١٥ سبتمبر بمسجد الإمام أحمد الرفاعي

الطريقة الرفاعية في مصر تدعو الشعب المصري وأبناء الطرق الصوفية إلى الحضرة المجمعة يوم ١٥ سبتمبر بمسجد الإمام أحمد الرفاعي

قلم وصوت ومحام آل البيت
الشريف عبدالرحيم أبوالمكارم حماد

قررت الطريقة الرفاعية أن تكون بمشيئه الله تعالى الحضره المجمعه يوم الجمعة الموافق 9/15 بمسجد الامام الرفاعي رضي الله عنه وارضاه وهي ليله واحد ربيع ومن بعدها تبدا إحتفالات الطريقه الرفاعيه بجميع محافظات مصر احتفالاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندعو لحضور الأحباب وكل عام وانتم بخير

وتعتبر الطريقة الرفاعية من الطرق الصوفية الكبيرة في مصر، وظهرت في العراق حيث أسسها القطب الصوفي الكبير الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه عام 535 هجريًا، ودخلت مصر على يد الشيخ أبوالفتح الواسطى في القرن السادس الهجري، وانتشرت بجميع أنحاء المحروسة وترأسها حاليًا الشيخ طارق ياسين الرفاعي ونجله الشيخ محمود طارق ياسين نائب رئيس الطريقة في مصر

ويعد مسجد الإمام الرفاعى، قبلة مريدى وشيوخ الطرق الصوفية فى مصر، حيث تتجمع كل الطرق الصوفية داخله فى ذكرى مولده، وتنظم كل طريقة يوماً خاصاً بها للمشاركة فى الاحتفالات ، فتتجمع فى اليوم الختامى للمولد قرابة الـ٥٠ طريقة صوفية، بأعلامها وشيوخها، فى ثانى أكبر تجمع صوفى بعد مولد سيد الشهداء الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويضم مسجد «الرفاعى» أضرحة شيوخ الطريقة السابقين مثل على أبوشباك الرفاعى، الملقب بـ«رفاعى مصر»، والشيخ محمد ياسين، وأحمد كامل ياسين، من شيوخ الطريقة السابقين، وأضرحة الأسرة العلوية التى حكمت مصر، مثل ضريح الملك فاروق، وضريح الخديو إسماعيل ووالدته، وباقى أفراد الأسرة العلوية.

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