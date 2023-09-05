سبورتعاجل

غرامات تلحق الاتحاد والنصر والهلال السعودي

غرامات تلحق الاتحاد والنصر والهلال السعودي

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية اتحاد جدة والهلال والنصر بغرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، لمخالفتها اللائحة ضمن الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاقبت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة، ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الثاني أمام الهلال.

ونظرا لتكرار هذه المخالفة، فتم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بغرامة 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة أمام الاتحاد، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني.

ووقعت اللجنة غرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال على نادي النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب مواجهة الحزم.

ونظرًا لتكرار المخالفة فقد تم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.

المصدر: “وسائل إعلام سعودية”

Post Views: 138
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الروسي يدمر الدبابة البريطانية الشهيرة

الجيش الروسي يدمر الدبابة البريطانية الشهيرة

منذ 9 دقائق
Photo of إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين في افتتاح المقر الجديد للسفاره

إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين في افتتاح المقر الجديد للسفاره

منذ 5 ساعات
Photo of الرئيس السيسي يكشف عن أخطر القضايا التي تواجه مصر

الرئيس السيسي يكشف عن أخطر القضايا التي تواجه مصر

منذ 5 ساعات
Photo of إحباط محاولة “مخربين أوكرانيين” لعبور الحدود الروسيه

إحباط محاولة “مخربين أوكرانيين” لعبور الحدود الروسيه

منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!