الجيش الروسي يدمر الدبابة البريطانية الشهيرة

أكدت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الثلاثاء، أن الصور المتداولة لمركبة عسكرية تلتهمها النيران في أوكرانيا تعود إلى لدبابة “تشالينجر 2 ” البريطانية الشهيرة.