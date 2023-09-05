كتب: حاتم الديب
إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين في افتتاح المقر الجديد للسفاره
افتتح وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، المقر الجديد لسفارة إسرائيل في البحرين، وفق ما ذكرته سفارة البحرين في إسرائيل عبر صفحتها على “إكس”، تويتر سابقا، الثلاثاء.
ونشرت صفحة السفارة صورا من افتتاح المقر الجديد، وقالت في المنشور: “قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي السيد إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، اليوم، بافتتاح المقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل لدى المملكة”.