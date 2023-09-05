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إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين في افتتاح المقر الجديد للسفاره

إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين

إسرائيل والبحرين

 

كتب: حاتم الديب

 

إسرائيل فالبحرين الزياني وكوهين في افتتاح المقر الجديد للسفاره

افتتح وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، المقر الجديد لسفارة إسرائيل في البحرين، وفق ما ذكرته سفارة البحرين في إسرائيل عبر صفحتها على “إكس”، تويتر سابقا، الثلاثاء.

ونشرت صفحة السفارة صورا من افتتاح المقر الجديد، وقالت في المنشور: “قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي السيد إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، اليوم، بافتتاح المقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل لدى المملكة”.

 

ووقع الوزيران “مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة والتي تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة”، وفقا لسفارة المنامة في تل أبيب.

وكان كوهين قد وصل إلى البحرين، الاثنين، حيث كان باستقباله الزياني في مطار البحرين الدولي قبل أن يلتقي ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد.

وعقد وزير خارجية إسرائيل ووزير خارجية البحرين مؤتمرا صحفيا بمناسبة زيارة كوهين إلى البحرين.

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