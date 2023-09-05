عاجلعرب وعالم

إحباط محاولة “مخربين أوكرانيين” لعبور الحدود الروسيه

إحباط محاولة "مخربين أوكرانيين" لعبور الحدود الروسيه

 

 

كتب: حاتم الديب

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