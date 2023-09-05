إحباط محاولة “مخربين أوكرانيين” لعبور الحدود الروسيه

وتحدثت موسكو مرارا هذا العام عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى إنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في مايو الماضي.

وقال الحاكم ألكسندر بوغوماز عبر “تلغرام”، إن “عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية”.

وتقع منطقة بريانسك غربي روسيا، على الحدود مع كل من بيلاروسيا، حليفة موسكو، وأوكرانيا.

وعلى غرار العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف أوكراني