دقلو ينفي إعدام الأسرى.. ويتحدث عن قواته والبرهان

نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، مساء الاثنين، أن تكون قواته تعدم الأسرى، مؤكدا أن قواته منتشرة بشكل كبير في العاصمة، مشددا على أن الحرب فُرضت على قواته.