عدسة جريدة التايم المصرية من داخل مقر مكتبة شبرا الخيمة
كتب سيد العايق القليوبية
الأستاذ/ أيمن عبد اللاه مدير مكتبة شبرا الخيمة العامه
والأستاذه/هبه محمود الأمير رئيسة قسم البرامج ونائبة المدير شبرا الخيمه العامة والذى قام بإستقبال الإعلامى سيد العايق جريدة وموقع التايم المصرية
فى إطار إنعقاد البرنامج الثقافى المقدم من مقر مكتبة شبرا الخيمة العامه تم إنعقاد البرنامج تحت شعار (الأسره السعيده )بالتعاون مع جمعية تنميه المجتمع المحلى بإبراهيم بك وقد شرفت المكتبة
بحضور كل من الساده المحترمين
الاعلاميه رشا عبد القادر والمهندس علي عبد المنعم
والمستشار محمد الفارس والمهندس حسن ابو المجد والاستاذ مجدي سعيد وعديد من رجال العمل العام بشبرا الخيمة