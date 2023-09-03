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عدسة جريدة التايم المصرية من داخل مقر مكتبة شبرا الخيمة

عدسة جريدة التايم المصرية من داخل مقر مكتبة شبرا الخيمة

كتب سيد العايق القليوبية

الأستاذ/ أيمن عبد اللاه مدير مكتبة شبرا الخيمة العامه
والأستاذه/هبه محمود الأمير رئيسة قسم البرامج ونائبة المدير شبرا الخيمه العامة والذى قام بإستقبال الإعلامى سيد العايق جريدة وموقع التايم المصرية

فى إطار إنعقاد البرنامج الثقافى المقدم من مقر مكتبة شبرا الخيمة العامه تم إنعقاد البرنامج تحت شعار (الأسره السعيده )بالتعاون مع جمعية تنميه المجتمع المحلى بإبراهيم بك وقد شرفت المكتبة

بحضور كل من الساده المحترمين
الاعلاميه رشا عبد القادر والمهندس علي عبد المنعم
والمستشار محمد الفارس والمهندس حسن ابو المجد والاستاذ مجدي سعيد وعديد من رجال العمل العام بشبرا الخيمة

 

وقد حضر الندوة أيضا السيد المستشار/ياسر حربى رئيس مجلس الاداره جمعيه التنميه المجتمع المحلي بابراهيم بك

مقدم برنامج ملفات وقضايا وقد لاقت الندوه إستحسان كبير من كل الحاضرين كما حضر عدد يقدر إلى ٥٠ مستفيد

وعلى هامش فعاليات الندوه تم عقد لقاء صحفى مع السيد مدير المكتبه والذى نقل على لسانه إنه فى غاية السعاده عن حضور هذا الجمع الغفير كما أكد سعادته بأعداد المستفيدين وينتظر أعداد أخرى للاستفادة كما أكد أيضا إنه فى إطار دعم الدوله لكل الجمعيات المحليه لنشر الثقافه

يؤكد إن دعمنا لمؤسسات الدوله وكلنا خلف القيادات السياسيه للدوله ويمثلها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حفظه الله ورعاه

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