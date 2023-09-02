استغاثة إلى الرئيس السيسي من فساد أحد أعضاء مجلس النواب بالقليوبية ضد مصالح المواطنين
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب
السيد وزير النقل والمواصلات
السيد مدير المخابرات العامه
السيد مدير مباحث امن الدولة
تحيه طيبه وبعد
ماذا يريد محمود بدر عضو مجلس النواب من اهالي دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ولماذا دائم الاستمرار في استخدام نفوذه ضد شبابها مما ادي الى سقوط قائمة القائمة الوطنية من أجل مصر على مستوي مركز شبين القناطر حتي وان كانت النتائج خلاف ذلك والكل يعلم ما حدث ولكن هذا ليس بموضوعنا فاليوم نتحدث عن قضية جديدة وقهر جديد ضد شاب من شباب شبين القناطر كونه كان من مؤيدى قائمة الثعلب والتي كانت تتنافس ضد القائمة الوطنية من اجل مصر والكل يعلم ان قائمة الثعلب كانت تضم كافة اطياف الشعب من مسيحيين ومسلمين ورجال اعمال وعلماء بالجامعات المصرية وقضية اليوم هي القضية رقم 1000 في استغلال نفوذه ضد اهالي دائرة شبين القناطر واخرها القضية التي اثيرت مؤخرا بإتهامه لسيدة من شبين القناطر ومحاولتة حبسها لمجرد اختلافها معه فى الرأي وحتي لا نطيل عليكم فقد قام احد الشباب بمدينة شبين القناطر ويدعى : عطية منسي منسي محمد لاشين باستئجار مسطح تابع لهيئة السكة الحديد عن طريق المزاد وحصل على تفويض من السكة الحديد لانهاء الاجراءات اللازمه لبناء محلات علي هذا المسطح وبالفعل صدرت له كافة التراخيص اللازمة من مجلس مدينة شبين القناطر وقام ببناء المحلات الا انه فوجئ بمجموعة من البلطجية واصحاب السوابق قاموا بالاستيلاء على ثلاث محلات منهم وتعدوا بالضرب على الشخص المتعاقد على المسطح التابع للسكة الحديد والذي قام ببناء هذه المحلات طبقا للتراخيص الصادرة ومن ناحية اخري قام محمود بدر عضو مجلس النواب بتحرير مذكرة لوزير النقل ضد هذا المواطن حتي يضلل الجهات ويحاول الفتك به وافشال مشروعه بشتي الطرق وقيام النائب بطلب الحصول على ثلاث محلات المواطن كإتاوة ورفض المواطن حتي لجأ المواطن / عطية منسي منسي محمد لاشين الى مركز شرطة شبين القناطر لحمايته الا انه لم يتحرك احد لحمايته ؟! مما يثير الشكوك حول عدم تحرك مركز الشرطة وبعد قيام وزارة النقل بمخاطبة مدير امن القليوبية لاخلاء المحلات المتعاقد عليها المواطن فتحرك قوة من مركز الشرطه مع لجنه من السكه الحديد لاخلاؤهم فقام البلطجية بالتصدي للشرطة بقلب جامد وكأن ورائهم شخص ذات نفوذ يحميهم وانصرفت الشرطة وتم التعدي على المستفيد من هذه المحلات وكأننا تحولنا الي غابه يديرها البلطجية واصحاب النفوذ وندائي الاخير الي كافة الجهات المعنية ارفعوا تقاريركم عن من يسيئ للدولة ورموزها مستغلا قربه من المسئولين بالدوله وخاطبوا الرئيس لكي يعلم ما يدور خلف الكواليس لان ما يحدث فمردوده هو كره المواطنين للدوله ورموزها بسبب ما يفعله اصحاب النفوذ والطغيان ولكي يعلم الجميع لا تستغربوا عما حدث بالانتخابات الاخيرة بمركز شبين القناطر من هجوم المواطنين على مؤتمرات المرشحين عن مستقبل وطن والقائمة الوطنية وما يحدث من استغلال للنفوذ سيجعل المواطنين يشطاطون غيظا وقد يحدث ما لا يحمد عقباه اللهم ابلغت اللهم فاشهد
ومرفق فيديوهات التعدي على المواطن صاحب المحلات والتى حصل عليها ك ايجار بالمزايدة العلنية تعظيما لاستثمارات السكة الحديد ولفتح مشاريع للشباب وصوره من التعاقد وصوره مخاطبه تابعة لوزارة النقل تفيد بتقدم محمود بدر يشكوي ضد المحلات بدلا من ان يكون سندا لأهل بلدته والذي عانى شبابها منه لمحاربته لهم سواء كانوا مواطنين او موظفين او مختلفين معه في الرأي او عدم انصياعهم له ولأهواءه واخيرا وليس اخرا
فما يفعله النائب محمود بدر يدمي القلوب ويتسيب في بناء جدار من الكراهية والنفور بين الشعب ومؤسساته ونظامه كونه محسوب علي النظام واغتنام حصانته ضد عامة الشعب الذين هم درع الامان السياسي للدولة ضد الارهاب واستعانته بالبلطجية للنيل من اي شاب يخلق اى مشروع كسب عيش حلال جريمة تستوجب المحاسبه ومحاولته للاستحواز والانتفاع بممتلكات الدولة على عامة الشعب سيجعل الناس تكفر بأمثاله وللاسف شاء من شاء وابي من ابي فهو محسوب على رموز الدولة وكره المواطنين والشباب له ينعكس على كره المواطن للسياسة والمشاركة السياسة والي الله المشتكي