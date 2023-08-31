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تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لمدير نادي الجعافرة لبلوغة سن المعاش

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لمدير نادي الجعافرة لبلوغة سن المعاش

احتفلت إدارة شباب شبين القناطر بتقاعد أشرف صوابي، مدير نادي الجعافرة ، بعد رحلة عمل طويلة ومثمرة، في حفل حضره الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ،و المهندسة شيماء عاصم والاستاذ شاكر محمد سليمان مدير إدارة شباب شبين القناطر ورؤساء مجالس الإدارات وموظفين الإدارة ومديرى مراكز الشباب والأندية الرياضية .

قدم الصبروط لـ أشرف صوابي درع ، تقديرا لعطائه وإخلاصه في خدمة قطاع الشباب والرياضة، وأشاد بسيرته الطيبة وتعاونه مع جميع الزملاء، مؤكدا أن خبراته ستظل مصدر إلهام وفائدة للجيل القادم واليوم هو تتويج لمشوار عمله ، متمنيا مزيد من الصحه والعافيه، وبدايه حياه جديده مليئه بالنجاحات

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب صوابي عن شكره وامتنانه لوكيل الوزارة وجميع زملاءه على هذا التكريم، مؤكدا أنه يحمل في قلبه ذكرى جميلة لأجواء المودة والاحترام التي سادت بين فريق العمل، متمنياً لجميع زملاءه بقطاع الشباب والرياضة التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، داعيا إلى المحافظة على روح التعاون والإبداع في خدمة المجتمع.

شهد الحفل أجواء من الفرح والسعادة بين المشاركين، الذين قدموا التهاني والتبريكات لصوابي بمناسبة بلوغه سن المعاش، متمنين له حياة سعيدة وصحية في المرحلة المقبلة، كما قام بعض الزملاء بتقديم الهدايا الرمزية .

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