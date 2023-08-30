التبين تستعد لإنتخابات شبابية السبت المقبل
كتب / أحمد مصطفى
يستعد مركز شباب التبين بجنوب القاهرة لعقد إنتخابات مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣
ضمن إجراءات الجمعية العمومية
السنوية بالمركز .
وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بعمل المتابعة لمن لهم حق التصويت و الترشح للإنتخاب على مقاعد مجلس الإدارة
وتتابع خطوات التنفيذ والإجراءات
المتبعة بهذا الشأن منطقة مايو وحلوان للشباب والرياضة .
وقد شهد المجتمع الشبابى بحى التبين حراك شبابى حول المشاركة في هذه الإنتخابات تمهيداً لبث روح المشاركة وزيادة الوعى حول المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .
ومن جانبه أكد المخرج المسرحى أحمد بشارة وعضو مجلس الإدارة السابق على دعوته لكل الشباب وأعضاء المركز للمشاركة فى هذة الإنتخابات التى تبث روح ودماء جديدة للأنشطة الشبابية والإجتماعية والرياضية لخدمة أهالى وشباب التبين .