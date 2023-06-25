بيت الروبي ، والبعبع أفلام عيد الأضحى ب “سينما الشعب” بمدن القناة وسيناء
متابعة محمد السمان
ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بالفروع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
أفلام موسم العيد، بأسعار مخفضة، بمشروع “سينما الشعب”، اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل، 27 يونيو2023 م .
يعرض فيلم “بيت الروبي” بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، بسينما الشعب في: * قصر ثقافة العريش.
ويعرض فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، وإخراج حسين المنباوي، وفيلم “تاج” بطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بسينما الشعب في: * قصر ثقافة شرم الشيخ.
• قصر ثقافة السويس.
• قصر ثقافة بورسعيد.
• قصر ثقافة الإسماعيلية.
تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحا، 1 مساء، 3 مساء، 6 مساء، 9 مساء، 12 منتصف الليل. وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات.