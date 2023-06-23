احتفالية الجالية المصرية بفرنسا لإستقبال الرئيس السيسي بباريس بالصور والاعلام والاغاني الوطنية
كتبت سعاد حسنين
اقام أبناء الجالية المصرية في فرنسا احتفالية بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى في ساحة التركاديرو امام برج ايفل بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك فى ضوء زيارته التى بدأت أمس الاربعاء لفرنسا وتستمر ثلاث ايام حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد
و تأتي مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام
وقال عبدالحميد نقريش الامين العام للاتحاد العام بفرنسا وممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج ان الجالية المصرية فى فرنسا احتفلت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس فى الساحة سالفة الذكر يوم الخميس لاستقبال الرئيس السيسىي خلال توجه الي القمة الدولية
وذكر نقريش انه تزامنا مع الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس استعدت الجالية المصرية بفرنسا للإعداد لوقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجهيز اللافتات التى تعبر عن تأييدهم للدولة المصرية والقيادة السياسية فضلا عن التجهيز لمكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية وأعلام مصر وتحيا مصر بشرفاء الوطن