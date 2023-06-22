تفاصيل العرض المقدم من الأهلي السعودي لرياض محرز
في ظل الأنباء التي تداولت محاولات الأهلي السعودي لضم النجم الجزائري رياض محرز لتدعيم الفريق في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، برز السؤال حول تفاصيل العرض.
وحتى الآن لا يوجد خبر رسمي يؤكد أو ينفي بشكل قاطع إقتراب التعاقد من عدمه.
ولكن وفقا لـ” سي بي إس نيوز” فإن وليد معاذ رئيس مجلس إدارة أهلي جدة ذهب إلى بريطانيا من أجل خوض معركة التفاوض مع اللاعب، بالإضافة إلى تأكيد شبكة التليفزيون الأمريكي ESPN التي أكدت الأمر وألمحت عن قيمة الراتب المتوقع أيضا.