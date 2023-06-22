تفاصيل العرض المقدم من الأهلي السعودي لرياض محرز

ويعتقد أن نجم الجزائر منفتح للانتقال للأهلي السعودي وللدوري السعودي على الخصوص، خاصة في ظل الرواتب الضخمة التي تعرضها الأندية السعودية، بالإضافة إلى قوة البطولة خاصة بعد استقطاب الكثير من اللاعبين الكبار أمثال كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيكولو كانتي بالإضافة إلى أخبار التفاوضات مع أكثر من لاعب كبير اخر. وفي ظل عدم مشاركة اللاعب أساسيا حيث لم يخوض محرز مع مانشستر سيتي سوى 22 مباراة فقط هذا الموسم، يتوقع ميل اللاعب للانتقال من السيتيسينز وخوض تجربة جديدة. وذكرت أكثر من صحيفة وأكثر من شبكة تلفزة المبلغ الذي عرضه الأهلي السعودي على رياض محرز نجم السيتي، حيث أوضح بعضهم أن الراتب المعروض هو 100 مليون يورو، بينما أوضحت مصادر آخرى أن الراتب في حدود 50 مليون يورو، ولكن يظل الرقم الأقرب حتى الآن هو 30 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمكافأت. المصدر: goal