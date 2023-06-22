الهجان .. يعقد إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية بحضور الأجهزة التنفيذية
محافظ القليوبية يعقد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية لمناقشة خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات
عقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والعميد وليد سمير سلام نأئب المستشار العسكري للمحافظة والعميد أحمد حمدي ممثل مديرية أمن القليوبية والعميد محمد البطوطي مدير المرور والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذ / رفعت نان أمين عام مساعد جامعة بنها والسادة/ رؤساء المدن والأحياء والسادة/ مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
بدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ولمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا علي مصر وأنويحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء كما قام المحافظ أيضا التهنئة بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس