الهجان .. يعقد إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية بحضور الأجهزة التنفيذية

محافظ القليوبية يعقد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية لمناقشة خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات

عقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والعميد وليد سمير سلام نأئب المستشار العسكري للمحافظة والعميد أحمد حمدي ممثل مديرية أمن القليوبية والعميد محمد البطوطي مدير المرور والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذ / رفعت نان أمين عام مساعد جامعة بنها والسادة/ رؤساء المدن والأحياء والسادة/ مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ولمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا علي مصر وأنويحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء كما قام المحافظ أيضا التهنئة بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ التوجيهات الخاصة بالمجلس التنفيذي حيث وجه السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة تحديد الأجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع رفع حالات الإستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الأضحى

المبارك لتلقي أي بلاغات او حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.

كما وجه المحافظ السيدة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة والسيد وكيل وزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها والإهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، موجها أيضا السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع الجهات الأمنية نحو إتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية

الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

وفي قطاع التموين وجه الهجان السيد مدير مديرية التموين بالعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك باسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الإستمرار في إقامة الشوادر والمعارض والتوسع في فتح ( منافذ توزيع القوات المسلحة – أمان التابعة لوزارة الداخلية – والتابعة للغرفة التجارية بالقليوبية – المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة، موجها أيضا بضرورة المراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية إحتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد صلاحيتها. من وضع لافتات تحذيرية بأماكن الإستحمام بالنيل – الرياحات – الترع وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتاكيد على إجراءات السلامة بها.

وتابع المحافظ توجيهاته للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وازالة آية أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات لإستقبال الزائرين

كما أكد محافظ القليوبية علي السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد مع التاكيد على السيدة مدير مديرية الطرق والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء على الإلتزام بالمواصفات القياسية والكود المصري في اعمال تنفيذ رصف الطرق ومعالجة أوجه القصور في مراحل التنفيذ وخلافه طبقاً لما هو موضح بالكتاب الدوري رقم (158) لسنة 2019 .

كما تناول المحافظ خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين.

وخلال المجلس التنفيذي تم الموافقة على قيام مركز معلومات الشبكات الارضية بإدراج مشروع شراء قطعتى الارض الكائنتين بنطاق الوحدة المحلية بشلقان / مركز القناطر الخيرية ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة وذلك لبناء مركز لمعلومات الشبكات الأرضية لتعظيم موارد المحافظة، كما وافق المجلس التنفيذي على طلب هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية بالتصريح بالتوسع لتعليه بالمدارس القائمة بالقرى لتكون أرضى وأربعة أدوار بما لا يتجاوز الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة بالقرى وذلك بإعتبارها مشروع قومي والعمل علي تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول لصالح العملية التعليمية.

كما وافق المجلس على طلب جمعية بناء للتنمية بإبرام بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية وحدة السكان ” بشأن تنفيذ خطة تدريبية وتوعوية لفئات المجتمع والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٦٥م بعزبة العسايلة زمام الوحدة المحلية بالاحراز / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الشباب والرياضة لاقامة مركز شباب عليها وجاري العمل بإنشاء المركز ووصلت نسبة التنفيذ الي 10 %.

وقد تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠١م بمدينة شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لاقامة مركز تأهيل ، وكذا الموافقة على تخصيص قطع اراضي لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لانشاء محطات رفع صرف صحى عليها وبيانها كالتالي:

– قطعة أرض مساحتها ۳۱۸م بعرب صالح زمام الوحدة المحلية بنوى مركز شبين القناطر تبرع المواطن / حمدى عبد الرازق عواد

– الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بقرية نوب طحا زمام الوحدة المحلية بنوى / مركز شبين القناطر تبرع المواطن / محمد فرج سيد محمد

– الموافقة على قبول التبرع تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة أبو خليفة زمام الوحدة المحلية بالجعافرة / مركز شبين القناطر تبرع المواطن / عبد المؤمن متولى عبد المؤمن الروبى

– الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بمنطقة شرق البنزينة زمام الوحدة المحلية بكفر شبين / مركز شبين القناطر تبرع المواطن / اسلام محمود محمد عيد

– الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها ١٦٠م بقرية كفر طحا زمام الوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر تبرع المواطن صلاح رياض السيد على

– الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة ميخائيل بقرية عرب الحسانية زمام الوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر تبرع ورثة المواطن / احمد يونس على

– الموافقة على على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٤٣م بعزبة ابو حداد بقرية كوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة / مركز شبين القناطر تبرع المواطن / أيمن أحمد عبد الرحمن سعيد.

– الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة نفوسة زمام الوحدة المحلية بنوى / مركز شبين القناطر تبرع المواطن / عاطف حسين عبد الواحد طه.

– الموافقة على قبول التبرع و تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة السيد القاضى بقرية كوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع المواطن / عصام محمد عبد القوى حسان

– الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة محمد عثمان زمام الوحدة المحلية بالجعافرة / مركز شبين القناطر تبرع شركة دبي المتحدة للاستثمار والتجارة

– الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة الجزار زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع شركة دبي المتحدة للاستثمار والتجارة

– الموافقة على على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م بعزبة الست اقبال بكوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع المواطن / صبرى حسين إمام الكرداسي.

كما تم الموافقة على اطلاق اسم الشهيد الرائد محمد مظهر احمد حسن على مدرسة العبور الثانوية بنين التابعة لادارة العبور التعليمية وذلك تخليداً لذكراه، والموافقة على اطلاق اسم الشهيد الجندى / إبراهيم رفعت عواد حسن على مدرسة عرب الرمل للتعليم الأساسي بأبو زعبل التابعة لإدارة الخانكة التعليمية وذلك تخليداً لذكراه أيضا.